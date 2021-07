Spalletti: ”Insigne è il capitano e su Osimhen e Koulibaly…” (Di venerdì 16 luglio 2021) Napoli, Spalletti in conferenza a Dimaro: “Con Osimhen in attacco possiamo fare bene, Insigne è il capitano, Koulibaly? Per me deve restare” Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro degli azzurri a Dimaro Folgarida. Il tecnico -yra l’altro- ha parlato di Insigne, Osimhen e Koulibaly. Queste el sue parole: VA CREATO QUALCOSA DI STIMOLANTE PER I CALCIATORI “Bisogna infondere fiducia nei calciatori, portare un messaggio chiaro e riuscire a consegnarlo. Va creato qualcosa di stimolante per i calciatori. Bisogna essere motivati. ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 16 luglio 2021) Napoli,in conferenza a Dimaro: “Conin attacco possiamo fare bene,è il, Koulibaly? Per me deve restare” Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro degli azzurri a Dimaro Folgarida. Il tecnico -yra l’altro- ha parlato die Koulibaly. Queste el sue parole: VA CREATO QUALCOSA DI STIMOLANTE PER I CALCIATORI “Bisogna infondere fiducia nei calciatori, portare un messaggio chiaro e riuscire a consegnarlo. Va creato qualcosa di stimolante per i calciatori. Bisogna essere motivati. ...

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Insigne Spalletti l'aziendalista: 'Io non vado a creare dei problemi dove vado a lavorare'. E su Insigne... Luciano Spalletti parla dopo i suoi primi giorni in azzurro e i tifosi cominciano a capire che piega prenderà la stagione. 'Prima di tutto bisogna infondere fiducia nei calciatori. Bisogna portare e ...

Calciomercato: Spalletti 'Rinnovo Insigne? Aspettate dopo le vacanze' Il tecnico del Napoli "Lorenzo parlerà con il presidente" DIMARO - "Con Insigne ho parlato una volta per telefono e una volta gli ho mandato un messaggio per i complimenti: ...Luciano Spalletti in ...

Napoli: Spalletti, Insigne vedrà presidente e sapremo - Calcio Agenzia ANSA Rinnovo Insigne, Spalletti: «Non anticipiamo troppo, ho parlato con lui» In casa Napoli ancora da definire la questione rinnovo di Insigne. Le parole di Spalletti in conferenza stampa. INSIGNE – «Con Lorenzo ho parlato una volta per telefono e poi gli ho mandato un ...

Ultime Notizie Serie A: l’addio di Antognoni, la conferenza di Spalletti Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 21.30 – Spalletti: «Oshimen è il nostro punto di forza» – La pre ...

