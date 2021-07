Sky sigla l’accordo con i sindacati | previste mobilità interna e uscite volontarie

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 luglio 2021) Sky Italia hato un accordo con ie i rappresentanti dei lavoratori in merito al piano di trasformazione dell’azienda, che interesserà 153 persone per i prossimi sei mesi del 2021 e 501 persone nel 2022. Una nota di Sky rende noto che, per il biennio, è stato concordato un ventaglio di strumenti e modalità tra cui la, l’lizzazione di alcune attività, il reskilling e upskilling di determinate figure professionali, l’isopensione, oltre alle(per quelle del 2021, è previsto un incentivo fino a 40 mensilità). «L’intesa è ...