Sampdoria, Candreva: “Serie A mai semplice, vogliamo migliorarci. Keità è pronto” (Di venerdì 16 luglio 2021) Antonio Candreva, centrocampista della Sampdoria, parla del futuro della Sampdoria con D'Aversa in panchina, soffermandosi anche sulla situazione di Keità Baldè, in trattativa per il passaggio all'Inter. Leggi su mediagol (Di venerdì 16 luglio 2021) Antonio, centrocampista della, parla del futuro dellacon D'Aversa in panchina, soffermandosi anche sulla situazione diBaldè, in trattativa per il passaggio all'Inter.

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Candreva Sampdoria, Candreva conferma: "Prime sensazioni positive" un feedback positivo quello che arriva da Antonio Candreva sui primi giorni di ritiro in casa Sampdoria . L'esterno ex Lazio e Inter ha infatti rivelato come il lavoro agli ordini di mister D'Aversa stia procedendo senza intoppi, una situazione ...

Candreva: "Inzaghi pronto per l'Inter, la Samp si farà trovare pronta" Antonio Candreva ha parlato a Sky Sport dal ritiro della Sampdoria, discutendo di ritiro, D'Aversa e Simone Inzaghi Antonio Candreva è intervenuto ai microfoni di Riccardo Re a Sky Sport 24, parlando ...

Candreva: «Sampdoria ambiziosa. D’Aversa e Keita? Ho un’idea» Samp News 24 Sampdoria, Candreva: “Inzaghi ha ottenuto risultati incredibili con la Lazio” SAMPDORIA INTERVISTA CANDREVA – L’ex giocatore della Lazio, Antonio Candreva, attualmente in forza alla Sampdoria è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di Simone Inzaghi. L’intervista di ...

Candreva incensa Inzaghi: “Alla Lazio ha fatto un grande lavoro. È il momento giusto per cambiare” Lazio-Inter viaggio di solo andata. Ecco il destino che accomuna Antonio Candreva, ora alla Sampdoria, e Simone Inzaghi, neo tecnico dei nerazzurri che ha lasciato i biancocelesti dopo cinque anni ad ...

