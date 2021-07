Ronaldo resta e rinnova con la Juve? Le ultime sul futuro del portoghese (Di venerdì 16 luglio 2021) Ronaldo Juve, deciso: resta per la Champions! E pensa al rinnovo… CR7 ha sciolto le riserve sul suo futuro Cristiano Ronaldo dovrebbe restare alla Juventus. Il portoghese sarà il 25 luglio alla Continassa e ha già comunicato alla Juve che è impaziente di riprendere ad allenarsi. Le vacanze hanno stracciato tutti i dubbi sul suo futuro, Mendes due settimane fa aveva rassicurato Agnelli. C’era stato un contatto col PSG ma i parigini sono ostaggio della situazione Mbappé e CR7 non intende aspettare e considera ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021), deciso:per la Champions! E pensa al rinnovo… CR7 ha sciolto le riserve sul suoCristianodovrebbere allantus. Ilsarà il 25 luglio alla Continassa e ha già comunicato allache è impaziente di riprendere ad allenarsi. Le vacanze hanno stracciato tutti i dubbi sul suo, Mendes due settimane fa aveva rassicurato Agnelli. C’era stato un contatto col PSG ma i parigini sono ostaggio della situazione Mbappé e CR7 non intende aspettare e considera ...

