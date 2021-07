Questa foto non mostra «una manifestazione a difesa del governo» di Cuba, è del 2018 (Di venerdì 16 luglio 2021) Il 13 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata la foto di un grande corteo di persone sfilare in strada ripreso dall’alto. Lo scatto è accompagnato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Cuba adesso. manifestazione a difesa del governo ma i tg tutti zitti!». Il riferimento è alle proteste iniziate l’11 luglio 2021 a Cuba contro il governo per la mancanza di generi di prima necessità, medicinali, energia elettrica e per la gestione della pandemia da Covid-19. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. La ... Leggi su facta.news (Di venerdì 16 luglio 2021) Il 13 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata ladi un grande corteo di persone sfilare in strada ripreso dall’alto. Lo scatto è accompagnato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «adesso.delma i tg tutti zitti!». Il riferimento è alle proteste iniziate l’11 luglio 2021 acontro ilper la mancanza di generi di prima necessità, medicinali, energia elettrica e per la gestione della pandemia da Covid-19. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. La ...

