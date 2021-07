Partite Iva, dopo braccio di ferro Sostegni bis salva anno bianco per gli autonomi (Di venerdì 16 luglio 2021) Il nodo-Durc, legato alla concessione dell’esonero contributivo per per le Partite Iva colpite dal Covid nel 2020 è stato uno dei punti al centro del confronto tra Governo e maggioranza sul Sostegni bis, la cui approvazione definitiva deve avvenire entro il 24 luglio. E, in seguito all’intesa raggiunta, la norma sulla verifica della regolarità contributiva, inizialmente stralciata, torna riformulata dai relatori. “La regolarità contributiva – recita il testo dell’emendamento approvato – è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1 novembre 2021. Fermo restando che la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 luglio 2021) Il nodo-Durc, legato alla concessione dell’esonero contributivo per per leIva colpite dal Covid nel 2020 è stato uno dei punti al centro del confronto tra Governo e maggioranza sulbis, la cui approvazione definitiva deve avvenire entro il 24 luglio. E, in seguito all’intesa raggiunta, la norma sulla verifica della regolarità contributiva, inizialmente stralciata, torna riformulata dai relatori. “La regolarità contributiva – recita il testo dell’emendamento approvato – è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1 novembre 2021. Fermo restando che la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati ...

Advertising

Stefano173456 : Draghi è sporcizia politica. In emergenza pandemica si è disinteressato all'aiuto globale della popolazione italian… - wam_the : Anno Bianco Partite IVA, si cambia ancora: 3 mesi di grazia - BeppeSama : @matteosalvinimi Lei perderà milioni di voti al Nord , aziende ristoranti bar partite Iva vogliono lavorare vogli… - Bianca34874951 : RT @sole24ore: Partite Iva, più redditi dichiarati: notai al top e allevatori in coda - genovesergio76 : RT @sole24ore: Partite Iva, più redditi dichiarati: notai al top e allevatori in coda -