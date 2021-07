Oroscopo Acquario, domani 17 luglio: amore, lavoro e fortuna (Di venerdì 16 luglio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 17 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario. Cari Acquario, purtroppo per voi questo sabato non sembra essere dissimile dal venerdì appena trascorso, sempre segnato dalla brutta influenza che la Luna sembra volervi garantire. Non sarà sola, perché nel frattempo anche Venere e Marte sono pessimi, mentre altri pianeti sono in angoli non proprio ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 luglio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 17? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’. Cari, purtroppo per voi questo sabato non sembra essere dissimile dal venerdì appena trascorso, sempre segnato dalla brutta influenza che la Luna sembra volervi garantire. Non sarà sola, perché nel frattempo anche Venere e Marte sono pessimi, mentre altri pianeti sono in angoli non proprio ...

