Nuova collezione anni '60 con Lotto e Zara - Moda Agenzia ANSA Nuova collezione anni '60 con Lotto e Zara La limited edition è interamente al femminile: abiti, shorts, top, calzature e accessori sono il racconto degli anni e delle atmosfere del primo boom economico, preludio della nuova stagione di Zara.

