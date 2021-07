Napoli, possibile doppio colpo dal Cagliari: può essere il nuovo Nainggolan di Spalletti (Di venerdì 16 luglio 2021) Napoli possibile doppio colpo dal Cagliari, piace Nandez che potrebbe essere il nuovo Nainggolan di Spalletti e il greco Lykogiannis L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 16 luglio 2021)dal, piace Nandez che potrebbeildie il greco Lykogiannis L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

flamanc24 : @vocedelverbo_ Idem. L' avevo sottovalutwto anche io. Ma come è possibile? Ha giocato al Napoli! - zazoomblog : Calciomercato Napoli possibile trasferimento di Gaetano al Bari - #Calciomercato #Napoli #possibile - mennasesto : RT @Blowjoint: Il Nevada ha appena inaugurato le Cannabis Lounge, dove è possibile consumare un prodotto certificato in assoluta legalità,… - DaniaFalzolgher : RT @Blowjoint: Il Nevada ha appena inaugurato le Cannabis Lounge, dove è possibile consumare un prodotto certificato in assoluta legalità,… - WindNic : @Napoli_Report @m_ugolini Ma come è possibile che a noi ci chiedono 20 mln anche per gente impresentabile mentre le… -