Nanosonde intercettano precocemente tumori a Alzheimer

(Di venerdì 16 luglio 2021) Si basa sulla luce la nuova tecnica di diagnosi non invasiva che permette di riconosceree alcune malattie neurodegenerative, come l'. Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature Communications, si deve a Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) e Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). La tecnica utilizza in modo innovativo delleper ottenere in modo non invasivo informazioni dall'interno di organi e tessuti. Si può applicare in tutti i casi in cui l'obiettivo da raggiungere è a una profondità tale per cui altre tecniche di diagnosi esistenti, come i raggi X o la risonanza ...