Milan Femminile, Giuliani: “Un’emozione essere qui, progetto stimolante” (Di venerdì 16 luglio 2021) Laura Giuliani, nuovo portiere del Milan Femminile, ha rilasciato le prime dichiarazioni alla TV ufficiale del club rossonero Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 luglio 2021) Laura, nuovo portiere del, ha rilasciato le prime dichiarazioni alla TV ufficiale del club rossonero

Advertising

acmilanyouth : Nasce il #MilanPrimavera femminile! ??? Le giovani rossonere saranno allenate da Mister Davide Corti Scopri i dettag… - sportface2016 : #Figc, ammenda al #Milan e a #Gazidis per la mancata partecipazione alla #Primavera femminile - sportli26181512 : Mercato Milan Femminile, tra new entries e cessioni: ecco come la squadra di Ganz si prepara alla nuova stagione: A… - milansette : Milan femminile, le foto della preparazione della squadra agli ordini di Ganz #acmilan #rossoneri - ColucciLc : RT @sportli26181512: Milan femminile, le foto della preparazione della squadra agli ordini di Ganz: Intervenuto con un post sui propri cana… -