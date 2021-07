Massimiliano Rosolino svela chi sono stati i suoi naufraghi preferiti e se tornerà il prossimo anno (Di venerdì 16 luglio 2021) Massimiliano Rosolino è stato senza dubbio uno dei protagonisti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Fra gaffe, papere ed errori ha reso “unico” il suo ruolo e nel bene o nel male ha lasciato il segno. Intervistato da SuperGuidaTv l’ex nuotatore ha svelato chi sono stati i suoi naufraghi preferiti e se tornerà il prossimo anno. “Ho sempre fatto il tifo per tutti i concorrenti e non mi piaceva quando qualcuno mostrava di volersene andare dicendo che non ce la faceva più. Ci sono ... Leggi su biccy (Di venerdì 16 luglio 2021)è stato senza dubbio uno dei protagonisti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Fra gaffe, papere ed errori ha reso “unico” il suo ruolo e nel bene o nel male ha lasciato il segno. Intervistato da SuperGuidaTv l’ex nuotatore hato chie seil. “Ho sempre fatto il tifo per tutti i concorrenti e non mi piaceva quando qualcuno mostrava di volersene andare dicendo che non ce la faceva più. Ci...

Advertising

StraNotizie : Massimiliano Rosolino svela chi sono stati i suoi naufraghi preferiti e se tornerà il prossimo anno… - IsaeChia : #Isola 15, Massimiliano Rosolino: “Ci sono stati due naufraghi che non si sono divertiti mai: ecco chi sono” L’inv… - SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato in esclusiva #MassimilianoRosolino. Oltre a fare un bilancio della sua esperienza come inviato… - cryyfuckinbaby : ma voi ce l'avete la foto con Massimiliano Rosolino in un supermercato? Beh io si #Tiziaparty - olivettodavide : RT @Coninews: Leggenda del nuoto e dello sport italiano. ???? ????? #Sydney2000 ?? nei 200 sl ?? nei 400 sl ?? nei 200 misti ????? #Atene2004… -