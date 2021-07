Love: 'Non sono in forma, rinuncio ai Giochi'. E Team Usa resta con 6 giocatori (Di venerdì 16 luglio 2021) Kevin Love si chiama fuori dai Giochi. Dopo 10 giorni di preparazione agli ordini di Popovich, il 32enne ha deciso di non essere abbastanza in forma per poter andare a Tokyo ad aiutare la squadra Usa ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 16 luglio 2021) Kevinsi chiama fuori dai. Dopo 10 giorni di preparazione agli ordini di Popovich, il 32enne ha deciso di non essere abbastanza inper poter andare a Tokyo ad aiutare la squadra Usa ...

