La Fifa blocca il mercato dello Spezia per quattro sessioni per trasferimento illecito di minori (Di venerdì 16 luglio 2021) Lo Spezia Calcio ha ricevuto oggi la notifica della decisione della Fifa di applicare un divieto di trasferimenti per quattro finestre di mercato a partire da gennaio 2022. Il club si è detto sorpreso ed estremamente deluso da questa sentenza e ha desiderato precisare: – Le presunte irregolarità imputate allo Spezia Calcio sono avvenute nel periodo compreso tra il 2013 e il 2018, quindi sotto la precedente amministrazione del club. – Tutti i membri della precedente proprietà e del team di management appartenente ad essa, attualmente non ricoprono ruoli di responsabilità all’interno del club. – Quando il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 luglio 2021) LoCalcio ha ricevuto oggi la notifica della decisione delladi applicare un divieto di trasferimenti perfinestre dia partire da gennaio 2022. Il club si è detto sorpreso ed estremamente deluso da questa sentenza e ha desiderato precisare: – Le presunte irregolarità imputate alloCalcio sono avvenute nel periodo compreso tra il 2013 e il 2018, quindi sotto la precedente amministrazione del club. – Tutti i membri della precedente proprietà e del team di management appartenente ad essa, attualmente non ricoprono ruoli di responsabilità all’interno del club. – Quando il ...

