Junior Cally in rehab: “Sono alcolista e dipendente dai rapporti intimi, la voglia di farlo è diventata compulsiva e incontrollabile” (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo la sua partecipazione a Sanremo Junior Cally è tornato con un nuovo progetto ‘Un Passo Prima‘, un disco che uscirà il prossimo settembre. Il rapper però passerà l’estate in pausa, per prendersi cura di sé stesso. L’ex di Valentina Dallari ha rivelato di soffrire di disturbo ossessivo compulsivo, di dipendenza dall’alcol e dal sess0. Per questi motivi Junior Cally ha deciso di andare in una clinica specializzata prima di fare il suo comeback. Il post di Junior Cally. “Perché un passo prima? Perché ho deciso di fermarmi prima che sia troppo tardi, ho scelto la vita e ho deciso di ... Leggi su biccy (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo la sua partecipazione a Sanremoè tornato con un nuovo progetto ‘Un Passo Prima‘, un disco che uscirà il prossimo settembre. Il rapper però passerà l’estate in pausa, per prendersi cura di sé stesso. L’ex di Valentina Dallari ha rivelato di soffrire di disturbo ossessivo compulsivo, di dipendenza dall’alcol e dal sess0. Per questi motiviha deciso di andare in una clinica specializzata prima di fare il suo comeback. Il post di. “Perché un passo prima? Perché ho deciso di fermarmi prima che sia troppo tardi, ho scelto la vita e ho deciso di ...

Advertising

BITCHYFit : Junior Cally in rehab: 'Sono alcolista e dipendente dai rapporti intimi, la voglia di farlo è diventata compulsiva… - Cinziagoodvibes : #prelemi in bocca al lupo a Junior Cally tornerai piu forte di prima ???????????? - HotBlockRadio1 : Junior Cally in #rehab: 'Sono dipendente dall'alcol e dal sesso, è il momento di curarmi'. A settembre il nuovo dis… - ilfaroonline : Junior Cally, il rapper di Focene, confessa: “Sono alcolista e malato di sesso: vado in rehab” - FQMagazineit : Junior Cally: “Soffro di DOC, sono alcolista e dipendente dal sesso. Entro in rehab” -