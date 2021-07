Infastidisce clienti di un locale poi estrae una pistola finta (Di venerdì 16 luglio 2021) Ieri notte un uomo di 54 anni è stato denunciato dopo aver infastidito alcuni clienti di un locale di Piazza Vittorio Veneto. L'uomo, ubriaco, avrebbe colpito anche il dipendente del locale di Sesto ... Leggi su firenzetoday (Di venerdì 16 luglio 2021) Ieri notte un uomo di 54 anni è stato denunciato dopo aver infastidito alcunidi undi Piazza Vittorio Veneto. L'uomo, ubriaco, avrebbe colpito anche il dipendente deldi Sesto ...

Ultime Notizie dalla rete : Infastidisce clienti Infastidisce clienti di un locale poi estrae una pistola finta Ieri notte un uomo di 54 anni è stato denunciato dopo aver infastidito alcuni clienti di un locale di Piazza Vittorio Veneto. L'uomo, ubriaco, avrebbe colpito anche il dipendente del locale di Sesto Fiorentino prima di andar via in sella a uno scooter. Le volanti del ...

Infastidisce i clienti di un bar e tenta di picchiare i carabinieri, arrestata una quarantenne I militari, che avevano assistito ai fatti insieme con altri clienti, l'hanno invitata alla calma e le hanno chiesto più volte di mostrare i documenti. La donna in un primo momento si è mostrata ...

Infastidisce clienti di un locale poi estrae una pistola finta FirenzeToday Gli autotest gratuiti sono disponibili solo per i non vaccinati ZURIGO - NB*, recentemente, ha voluto ritirare i suoi cinque autotest in farmacia, proprio come ogni mese. Alla cassa la sorpresa: «Mi hanno detto che erano gratuiti solo per i non vaccinati. Per le p ...

Ubriaco, infastidisce i clienti del bar e insulta i carabinieri: denunciato 43enne I Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore, nell’ambito dei servizi periodicamente disposti dal Comando Provinciale di Parma, nell’ultima settimana - ParmaPress24 ...

