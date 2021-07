Il monito dell'Oms sul Covid: 'Il virus non è alle spalle, anzi. Rischio varianti ancora più pericolose' (Di venerdì 16 luglio 2021) L'Oms non arretra e avverte che la pandemia da coronavirus non è assolutamente alle spalle e che anzi c'è il Rischio che si presentino nuove varianti ancora più pericolose. La Gran Bretagna ha ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 luglio 2021) L'Oms non arretra e avverte che la pandemia da coronanon è assolutamentespe chec'è ilche si presentino nuovepiù. La Gran Bretagna ha ...

Advertising

gennaromigliore : Preoccupano le minacce dell’ISIS all’Italia e al ministro @luigidimaio, a cui va la mia piena solidarietà e vicinan… - OrlandoChicconi : RT @MarcelloLyotard: Monito dell'Europa a Orban Non si possono discriminare i gay solo i non vaccinati perché noi siamo democratici. - globalistIT : - Loredanataberl1 : RT @MarcelloLyotard: Monito dell'Europa a Orban Non si possono discriminare i gay solo i non vaccinati perché noi siamo democratici. - magub5 : RT @MarcelloLyotard: Monito dell'Europa a Orban Non si possono discriminare i gay solo i non vaccinati perché noi siamo democratici. -