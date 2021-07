Gazzetta: Insigne agli amici ha detto che sarà la sua ultima stagione col Napoli (Di venerdì 16 luglio 2021) Tormentone doveva essere e tormentone si sta confermando. Succede quando non si hanno le idee chiare né la forza di assumersi la responsabilità di decisioni in qualche modo impopolari. E così il Napoli e Insigne stanno trascinando le loro esistenze in un’estate pandemica. Oggi la Gazzetta riporta una confessione di Insigne agli amici. Lorenzo agli amici ha detto che è pronto a concentrarsi per giocare un’ultima, grande stagione al Napoli. Per poi andare via. Sicuri sia il finale migliore ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 luglio 2021) Tormentone doveva essere e tormentone si sta confermando. Succede quando non si hanno le idee chiare né la forza di assumersi la responsabilità di decisioni in qualche modo impopolari. E così ilstanno trascinando le loro esistenze in un’estate pandemica. Oggi lariporta una confessione di. Lorenzohache è pronto a concentrarsi per giocare un’, grandeal. Per poi andare via. Sicuri sia il finale migliore ...

