Florentino Perez sempre più nella bufera: gli audio su Guti, Figo e Raul sono scottanti

Emergono nuovi dettagli sul presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Dopo le frasi su Casillas, Mourinho, Cristiano Ronaldo, Coentrao, Del Bosque e Michel sono stati pubblicati altri audio scottanti che riguardano Guti, Figo e Raul. Le rivelazioni sono arrivate ancora una volta da El Confidencial. "Figo è quello che rovina lo spogliatoio. Il migliore è stato Zidane, senza dubbio. Figo è stato un figlio di putt…, come quel ragazzo, Raul. I due peggiori sono stati ..."

MrPopo7c : Fra un po' a Florentino Perez gli leakano pure le credenziali del conto in banca. - CalcioWeb : I nuovi audio sul presidente #FlorentinoPerez sono scottanti - capitanomontero : RT @alexfrosio: Ok Florentino Perez, ma ci fossero gli audio di certi presidenti nostrani verrebbe giù tutto il calcio professionistico ita… - alexfrosio : Ok Florentino Perez, ma ci fossero gli audio di certi presidenti nostrani verrebbe giù tutto il calcio professionistico italiano... - fodensmagic : RT @alinagladbach: florentino perez & di maria -