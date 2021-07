Fiorentina | rinnovato Daniele Pradè | il ds mantiene l’incarico per un altro anno

(Di venerdì 16 luglio 2021) Laannuncia tramite il proprio ufficio stampa il rinnovo del contratto del direttore sportivo. Il ds, riconfermato dal presidente Rocco Commisso, manterràalmeno per un: il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2021, ha ora come termine di scadenza il prossimo 30 giugno 2022. SportFace.

