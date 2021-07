F1 | Antonio Giovinazzi | “Entrare in Q2 era il massimo che potessimo fare”

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 luglio 2021) L’Alfa Romeo oggi ha avuto una vettura in Q2 nella prima qualifica in assoluto per la Sprint Race, conche ha terminato la sessione in 14ma posizione. Il compagno di squadra Kimi Räikkönen ha fatto segnare il 17° tempo, uscendo in Q1, ma entrambi cercheranno di recuperare terreno nella Sprint di domani. Con la sessione di oggi che ha stabilito la griglia per la nuova prova ed i piloti che si avvicinano alle qualifiche con soltanto un’ora di prove libere alle spalle,ha chiuso 11° in Q1, mentre Räikkönen non è riuscito aprogressi ed è rimasto a meno di un decimo dal 15° posto. Così ...