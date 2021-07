DIRETTA F1, Qualifiche GP Gran Bretagna LIVE: Raikkonen e Tsunoda out in Q1, 3° Leclerc! (Di venerdì 16 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.24 Da segnalare l’ottimo giro di Hamilton in chiusura di Q1, a soli 35 millesimi da Verstappen con gomme usate. Si profila un bellissimo testa a testa in vista del Q3, ma l’olandese resta favorito. 19.22 CLASSIFICA FINALE Q1: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:26.751 1 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.035 2 3 Charles LECLERC Ferrari+0.300 2 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.370 2 5 Daniel RICCIARDO McLaren+0.572 2 6 Carlos SAINZ Ferrari+0.586 2 7 Esteban OCON Alpine+0.664 2 8 Lando NORRIS McLaren+0.693 3 9 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.736 2 10 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.742 2 11 Fernando ALONSO Alpine+0.829 3 12 ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.24 Da segnalare l’ottimo giro di Hamilton in chiusura di Q1, a soli 35 millesimi da Verstappen con gomme usate. Si profila un bellissimo testa a testa in vista del Q3, ma l’olandese resta favorito. 19.22 CLASSIFICA FINALE Q1: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:26.751 1 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.035 2 3 Charles LECLERC Ferrari+0.300 2 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.370 2 5 Daniel RICCIARDO McLaren+0.572 2 6 Carlos SAINZ Ferrari+0.586 2 7 Esteban OCON Alpine+0.664 2 8 Lando NORRIS McLaren+0.693 3 9 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.736 2 10 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.742 2 11 Fernando ALONSO Alpine+0.829 3 12 ...

Advertising

motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q1 #Quali #BritishGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q1 #Quali #BritishGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - zazoomblog : DIRETTA F1 Qualifiche GP Gran Bretagna LIVE: Q1 dalle 19.00 si decide la griglia per la sprint race - #DIRETTA… - zazoomblog : LIVE – Qualifiche F1 GP Gran Bretagna 2021 venerdì: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) - #Qualifiche #Bretagna… - f1grandprixit : Seguite con noi le qualifiche di Silverstone #F1 #BritishGP -