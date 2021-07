CrossfireX | lo sparatutto Xbox Series X|S e PC mostra miglioramenti in video – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 16 luglio 2021)torna arsi con un update da parte degli sviluppatori, riguardante soprattutto variapplicati alla grafica.., il nuovoin prima persona perXS e PC, dovrebbe essere ancora previsto per il 2021 nonostante non ci siano stati più aggiornamenti sulla data di uscita, ma nel frattempo possiamo raccogliere con interesse questi, immagini e dettagli suiapplicati nel corso dello sviluppo. In lavorazione presso Smilegate e Remedy,è stato ...

Advertising

Asgard_Hydra : CrossfireX: lo sparatutto Xbox Series X|S e PC mostra miglioramenti in video - - GamingToday4 : CrossfireX: lo sparatutto Xbox Series X|S e PC mostra miglioramenti in video -

Ultime Notizie dalla rete : CrossfireX sparatutto

Multiplayer.it

... ma basti dire che sono estremamente eccitato per il futuro del franchise." Ricordiamo anche che Remedy era al lavoro su, unoin prima persona esclusivo per Xbox, seguito a sua ...... ma basti dire che sono estremamente eccitato per il futuro del franchise." Ricordiamo anche che Remedy era al lavoro su, unoin prima persona esclusivo per Xbox, seguito a sua ...CrossfireX torna a mostrarsi con un update da parte degli sviluppatori, riguardante soprattutto vari miglioramenti applicati alla grafica.. CrossfireX, il nuovo sparatutto in prima persona per Xbox ...La storia di CrossfireX è particolare. Il gioco è stato annunciato come l'ultimo capitolo di un franchise di lunga data popolare nei paesi asiatici e ha segnato il debutto della serie su Xbox. Tuttavi ...