Covid, OMS: “Non è finita: all’orizzonte nuove e pericolose varianti” (Di venerdì 16 luglio 2021) L’OMS ha invitato a non abbassare la guardia: “La pandemia di Covid non è finita. Forte la probabilità che emergano nuove e forse più pericolose varianti” (Getty Images)Il Comitato di Emergenza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che nuove varianti di Covid-19 potrebbero diffondersi in tutto il mondo rendendo ancora più difficile fermare la pandemia. “Non è affatto finita“, hanno avvertito gli esperti dell’Agenzia dell’Onu nel consueto briefing da Ginevra sottolineando “la forte probabilità che emergano ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 luglio 2021) L’OMS ha invitato a non abbassare la guardia: “La pandemia dinon è. Forte la probabilità che emerganoe forse più” (Getty Images)Il Comitato di Emergenza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito chedi-19 potrebbero diffondersi in tutto il mondo rendendo ancora più difficile fermare la pandemia. “Non è affatto“, hanno avvertito gli esperti dell’Agenzia dell’Onu nel consueto briefing da Ginevra sottolineando “la forte probabilità che emergano ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' 'fortemente probabile' che si svilupperanno nuove varianti del Covid 'più pericolose'. Lo sostengono gli esperti… - MediasetTgcom24 : Covid, Oms: 'Probabile che arrivino altre varianti più pericolose' #covid - fanpage : Varianti #Covid, nuovi oscuri presagi da parte dell'OMS - simone_cappa : RT @GianandreaGaian: Green Pass? Eppure ricordo che: - il prof Palù disse in tv che per virus a bassa mortalità come il Covid non si fanno… - serenel14278447 : Covid, l’Oms: “Possibili nuove e più pericolose varianti” -