Covid, focolaio a Monteverde a Roma dopo la partita Italia - Belgio vista in un pub: oltre 70 contagi. Quasi tutti hanno meno di 25 anni (Di venerdì 16 luglio 2021) L'età va dai 60 ai 14 anni, ma la maggior parte dei contagiati, 69 su 73, ha un'età inferiore ai 25 anni, secondo Roma Today. Il numero potrebbe essere destinato a salire. Dall'Azienda ospedaliera,...

