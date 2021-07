Borsa: Milano prosegue in rialzo con Tim e Prysmian (Di venerdì 16 luglio 2021) La Borsa di Milano (+0,17%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mettono in mostra Tim (+1,2%) e Prysmian (+1,1%) mentre si registrano ancora vendite sulle ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Ladi(+0,17%)in, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mettono in mostra Tim (+1,2%) e(+1,1%) mentre si registrano ancora vendite sulle ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano Piazza Affari in verde. Bene Telecom, petroliferi deboli A Milano Moncler - 0,2%, Tod's - 0,6%, Salvatore Ferragamo - 0,5%, Brunello Cucinelli +0,5%. ERG +0,2% poco mossa nonostante le indiscrezioni di MF: il processo di vendita di Erg Hydro e Ccgt, ...

Borse chiudono in rosso tra variante Delta e inflazione. Milano perde l’1,3% Il Sole 24 ORE Piazza Affari in verde. Bene Telecom, petroliferi deboli. FTSE MIB +0,1% *Il FTSE MIB segna +0,1%, il FTSE Italia All-Share +0,1%, il FTSE Italia Mid Cap +0,2%, il FTSE Italia STAR +0,4%. BTP e spread in peggioramento. *Il rendimento del decennale segna 0,72% (chiusura pre ...

Moncler - 0,2%, Tod's - 0,6%, Salvatore Ferragamo - 0,5%, Brunello Cucinelli +0,5%. ERG +0,2% poco mossa nonostante le indiscrezioni di MF: il processo di vendita di Erg Hydro e Ccgt, ...