Antifurti auto - Come proteggersi dai ladri - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 16 luglio 2021) Si comprano sul web, nei centri commerciali oppure dai ricambisti. Generalmente costano poco, entro i 50 euro, ma ce ne sono anche di meno economici: stiamo parlando deglipermeccanici, che oltre a costituire un ostacolo possono fungere da deterrente per il ladro che ha messo nel mirino la vostra vettura parcheggiata sotto casa. Abbiamo approfondito l'argomento su Quattroruote di luglio nell'area in abbonamento Q Premium, e la domanda è: quanto sono efficaci questi dispositivi? Valgono i soldi spesi? Nei panni del ladro. Per darvi una risposta abbiamo messo alla prova cinque sistemi meccanici, avvalendoci della consulenza di un esperto in ...