Alluvioni in Germania e Belgio: nuova frana in Vestfalia. In Vallonia strade inagibili e città isolate (Di venerdì 16 luglio 2021) Continua ad aggravarsi il bilancio delle devastanti inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale. Il numero dei morti è salito a 103, con altre 10 vittime nella Renania Palatinato. A queste si aggiunge un numero molto elevato di dispersi. Una nuova frana in Vestfalia, dopo quella di ieri, ha trascinato con se alcune case e auto, provocando la morte di un numero imprecisato di persone a Erftstadt-Blessem. Lo scrive la Dpa citando un portavoce di Colonia, che ha affermato "ci sono delle vittime". "Nessuno può dubitare che questa catastrofe dipenda dal cambiamento climatico", ha detto il ministro dell'Interno Horst ...

