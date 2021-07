Alitalia diventa Ita e può decollare con 52 aerei e 2.800 dipendenti

(Di venerdì 16 luglio 2021) La nuova Ita spiccherà il volo il prossimo 15 ottobre con una flotta dimezzata di 52e con soli 2.800rispetto agli attuali 11mila. Ma, subito dopo, punterà a crescere e a riguadagnare posizioni, tanto che già il prossimo anno conta di assorbire 5.750della vecchia compagnia. Dopo una lunga trattativa sul dossier, è arrivato l’accordo con l’Ue per l’avvio della nuova compagnia. E in contemporanea il nuovo consiglio di amministrazione approva il piano industriale. Protestano invece i sindacati che definiscono “inaccettabile” l’impostazione della nuova compagnia.La discussione con la ...

Il Sole 24 ORE

Sia chiaro: Alitalia non può ricevere 3 miliardi di aiuti statali e fare pagare alle altre compagnie la tassa municipale che serve solo a finanziare le varie ristrutturazioni della compagnia. Bisogna ... compagnie internazionali e la subalternità alle loro scelte come per l'Ilva di Taranto o l'Alitalia, ... Ma non sono solo loro a ritrovarsi di nuovo centrali, centrale diventa questa nuova classe operaia ...