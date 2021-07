Alice Campello e Alvaro Morata vacanze in famiglia in Sardegna (Di venerdì 16 luglio 2021) L’influencer Alice Campello e il calciatore Alvaro Morata sono volati in Costa Smeralda insieme ai tre figli, ritrovando la serenità dopo le tristi tensioni legate a Italia-Spagna: «È un privilegio avere al fianco una donna come te», ha scritto lui.Il sorriso ritrovato, sotto il sole della Sardegna. Alice Campello e Alvaro Morata sono volati in Leggi su people24.myblog (Di venerdì 16 luglio 2021) L’influencere il calciatoresono volati in Costa Smeralda insieme ai tre figli, ritrovando la serenità dopo le tristi tensioni legate a Italia-Spagna: «È un privilegio avere al fianco una donna come te», ha scritto lui.Il sorriso ritrovato, sotto il sole dellasono volati in

Ultime Notizie dalla rete : Alice Campello Alice Campello e Alvaro Morata, famiglia riunita (e vacanze in Sardegna) Il sorriso ritrovato , sotto il sole della Sardegna. Alice Campello e Alvaro Morata sono volati in Costa Smeralda per trascorrere un periodo di vacanza insieme ai tre figli: i gemellini Leonardo e Alessandro , che tra qualche giorno compiranno tre anni ,...

