Alfa Romeo Sauber: il contratto di F1 sarà revisionato (Di venerdì 16 luglio 2021) Alfa Romeo ha spiegato perché il suo nuovo accordo di Formula 1 a lungo termine con la Sauber prevede revisioni annuali. La casa automobilistica italiana ha annunciato mercoledì 14 Luglio di aver firmato una nuova partnership pluriennale per mantenere il proprio marchio in F1, con l'intesa che l'accordo durerà almeno fino al 2024. Una notizia che si aspettava da tempo e che ora è diventata realtà. Ad Ecclestone le qualifiche sprint non piacciono Alfa Romeo Sauber: un contratto rinnovabile annualmente Nel suo annuncio era chiaro che l'accordo era soggetto a ...

