Alcoa in rosso nonostante la trimestrale sopra attese

(Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – Ribasso scomposto perche esibisce una perdita secca del 4,26% sui valori precedenti,abbia annunciato risultati del superiori alle stime del mercato, grazie all’incremento della domanda e all’aumento dei prezzi di alluminio. La società di Pittsburgh ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto di 309 milioni di dollari, pari ad un utile per azione di 1,63 dollari. L’utile, rettificato per gli utili non ricorrenti, è stato di 1,49 dollari per azione. Lo scenario su base settimanale del colosso dell’alluminio rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall’S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe ...