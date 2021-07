WTA Losanna 2021, Jasmine Paolini si arrende in due set a Natalia Vikhlyantseva negli ottavi (Di giovedì 15 luglio 2021) Una sconfitta amara per Jasmine Paolini arriva negli ottavi di finale del WTA di Losanna (Svizzera). Sulla terra rossa elvetica Paolini (n.87 del ranking) è stata sconfitta sullo score di 6-1 6-3 dalla russa Natalia Vikhlyantseva in 58? di gioco. Una partita nella quale la russa ha fatto valere il peso di palla superiore rispetto all’azzurra, che ha pagato a caro prezzo le chance non sfruttate nel corso del match. Nel primo set si capisce fin da subito che sarà un confronto complicato per Jasmine. La nostra portacolori va sotto nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) Una sconfitta amara perarrivadi finale del WTA di(Svizzera). Sulla terra rossa elvetica(n.87 del ranking) è stata sconfitta sullo score di 6-1 6-3 dalla russain 58? di gioco. Una partita nella quale la russa ha fatto valere il peso di palla superiore rispetto all’azzurra, che ha pagato a caro prezzo le chance non sfruttate nel corso del match. Nel primo set si capisce fin da subito che sarà un confronto complicato per. La nostra portacolori va sotto nel ...

