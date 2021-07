'Sto per morire, aiutatemi'. L'appello sul web di Maria, mamma di 39 anni: raccolta fondi per pagarle le cure (Di giovedì 15 luglio 2021) ANCONA - Un appello, straziante. E una speranza, affidata al potere del web . Serve un prezioso contributo, subito, per salvare la vita a Maria Valverde, 39 anni, mamma di due bambini. Ha origini ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 15 luglio 2021) ANCONA - Un, straziante. E una speranza, affidata al potere del web . Serve un prezioso contributo, subito, per salvare la vita aValverde, 39di due bambini. Ha origini ...

Advertising

thetrueshade : Ma amici del codacons per caso state uscendo col singolo nuovo che cercate tutto sto hype? Potete sempre chiedere a… - Link4Universe : Nel 2016 quando si parlava di unioni civili, dicevano che l'unione di due persone dello stesso genere avrebbe apert… - thetrueshade : Sto incoraggiando ogni singolo giocatore chiamandolo per nome di battesimo manco fossimo amici, manco fossimo in ca… - lasciastarevah : devo aspettare mezz'ora una persona e perciò mi sto auto invitando a casa di mia zia per aspettare lì. alle 07:16. che nipote rompi scatole. - maledettojimin : Sto piangendo per dei dentini tutto okay -