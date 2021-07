Serie A, in arrivo nuovo format: campionato a 18 squadre e play off (Di giovedì 15 luglio 2021) Rivoluzione sul format del campionato, Gravina spinge per avere una Serie A a 18 squadre, ed inserire la meccanica dei play off e play out Aria di rivoluzione in Lega. Domani, alla riunione dei presidenti, sarà discusso il futuro della Seria A. Secondo “Il Corriere dello Sport“, verranno esposte ai presenti le prime idee proposte elaborate da Deloitte sul nuovo format per il campionato. È noto da tempo che il presidente della FIGC, Gravina, sia un forte sostenitore della riduzione a 18 squadre in Serie ... Leggi su zon (Di giovedì 15 luglio 2021) Rivoluzione suldel, Gravina spinge per avere unaA a 18, ed inserire la meccanica deioff eout Aria di rivoluzione in Lega. Domani, alla riunione dei presidenti, sarà discusso il futuro della Seria A. Secondo “Il Corriere dello Sport“, verranno esposte ai presenti le prime idee proposte elaborate da Deloitte sulper il. È noto da tempo che il presidente della FIGC, Gravina, sia un forte sostenitore della riduzione a 18in...

