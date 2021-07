Roma, sabato 17 torna #Vialibera. Strade chiuse al traffico: tutti a piedi o in bici, ecco dove (Di giovedì 15 luglio 2021) sabato 17 luglio torna l’appuntamento con #Vialibera, questa volta in edizione serale dalle 19 alle 24: un anello stradale di circa 8 km rimarrà chiuso al traffico e dedicato a pedoni e ciclisti. Tra le Strade interessate: via Cola di Rienzo, via del Corso, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, via Vibenna e via di San Gregorio, via Labicana, viale Manzoni, via di Santa Bibiana, via Tiburtina (fino a via dei Reti). Lungo tutto l’itinerario sono previsti eventi “localizzati” o “itineranti” di promozione della mobilità dolce e sostenibile, attività artistico-culturali, attività sportive e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 luglio 2021)17 lugliol’appuntamento con, questa volta in edizione serale dalle 19 alle 24: un anello stradale di circa 8 km rimarrà chiuso ale dedicato a pedoni e ciclisti. Tra leinteressate: via Cola di Rienzo, via del Corso, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, via Vibenna e via di San Gregorio, via Labicana, viale Manzoni, via di Santa Bibiana, via Tiburtina (fino a via dei Reti). Lungo tutto l’itinerario sono previsti eventi “localizzati” o “itineranti” di promozione della mobilità dolce e sostenibile, attività artistico-culturali, attività sportive e ...

CorriereCitta : Roma, sabato 17 torna #Vialibera. Strade chiuse al traffico: tutti a piedi o in bici, ecco dove - comuneciampino : Comunicato Stampa del Comune di Ciampino - Sold Out l'Open Day carte d’identità! - Esauriti tutti gli slot per le p… - lpasquarelli010 : RT @CaviarGiaveri: Da martedì 13 a sabato 17 luglio, nella splendida cornice del Giardino delle Cascate all'Eur, Caviar Giaveri sarà presen… - StefyGigiTata92 : RT @_GigiDAlessio_: Grazie Roma! Bellissima serata ieri all’Auditorium Parco della Musica: io e voi finalmente di nuovo insieme, uniti con… - ciapalchelghe : @IlGualty @willy_signori Dopo i quarti col Belgio e la semi con la Spagna non c'era nessuno in strada in tutta Ital… -