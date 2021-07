Ritroviamo uno sguardo umano e universale (Di giovedì 15 luglio 2021) Trovo che come cristiani abbiamo bisogno di parlare con il ddl Zan più che di parlare a proposito del ddl Zan. Di continuare un’interlocuzione seria più che un chiacchiericcio da bar. Sui social la realtà è più semplice; giocano sempre e solo due squadre: c’è chi la pensa come te e poi – linea di frontiera – chi la pensa diversamente. Stop. Ed è un passo psicologicamente troppo suadente quello che porta a riconoscere in queste due fazioni i buoni e i cattivi. Gli amici e i nemici, come quando da bambini si aveva bisogno di essere un po’ radicali, di non concedere grande spazio alle sfumature, per familiarizzare con una realtà che già sembrava troppa da digerire tutta insieme. Per questo sui ... Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 15 luglio 2021) Trovo che come cristiani abbiamo bisogno di parlare con il ddl Zan più che di parlare a proposito del ddl Zan. Di continuare un’interlocuzione seria più che un chiacchiericcio da bar. Sui social la realtà è più semplice; giocano sempre e solo due squadre: c’è chi la pensa come te e poi – linea di frontiera – chi la pensa diversamente. Stop. Ed è un passo psicologicamente troppo suadente quello che porta a riconoscere in queste due fazioni i buoni e i cattivi. Gli amici e i nemici, come quando da bambini si aveva bisogno di essere un po’ radicali, di non concedere grande spazio alle sfumature, per familiarizzare con una realtà che già sembrava troppa da digerire tutta insieme. Per questo sui ...

