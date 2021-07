Report Gimbe, 'a rischio 2,2 mln over 60 senza vaccino anti Covid e 2,5 mln con 1 dose' (Di giovedì 15 luglio 2021) (Adnkronos) - Tenendo conto del progressivo aumento dei casi e della diffusione della variante Delta di Sars-CoV-2, che è destinata a diventare prevalente, "nel nostro Paese il tallone d'Achille continua ad essere rappresentato dagli oltre 4,77 milioni di over 60 a rischio di malattia grave non coperti dalla doppia dose di vaccino: di questi, 2,22 milioni (12,4%) non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino, con rilevanti differenze regionali (dal 21,8% della Sicilia al 7,2% della Puglia), mentre 2,55 milioni (14,2%) devono completare il ciclo dopo la prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) (Adnkronos) - Tenendo conto del progressivo aumento dei casi e della diffusione della variante Delta di Sars-CoV-2, che è destinata a diventare prevalente, "nel nostro Paese il tallone d'Achille continua ad essere rappresentato dagli oltre 4,77 milioni di60 adi malattia grave non coperti dalla doppiadi: di questi, 2,22 milioni (12,4%) non hanno ancora ricevuto nemmeno unadi, con rilevdifferenze regionali (dal 21,8% della Sicilia al 7,2% della Puglia), mentre 2,55 milioni (14,2%) devono completare il ciclo dopo la prima ...

Advertising

Adnkronos : Contagi in salita, report Gimbe: “+61% in una settimana ma ricoveri e decessi ancora in calo'. #Covid - Nicola_Firenze : RT @Cartabellotta: Report #GIMBE settimana 7-13 luglio ??+61% nuovi casi verosimilmente sottostimati per basso n. #tamponi ??Potenziale impat… - Nat_Casatelli : RT @Cartabellotta: Report #GIMBE settimana 7-13 luglio ??+61% nuovi casi verosimilmente sottostimati per basso n. #tamponi ??Potenziale impat… - CosenzaChannel : Un incremento del 61,4% dei contagi in una settimana. Ecco il monitoraggio indipendente della Fondazione #Gimbe. - Telebari : Vaccini, report Gimbe: Puglia migliore regione d’Italia per copertura tra gli over 60 - #Bari #Notizie -… -