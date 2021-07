Rapporto Gimbe: "Prime dosi vaccino a picco. Nell'ultimo mese calo del 73%" (Di giovedì 15 luglio 2021) calo drastico delle Prime somministrazioni di vaccino. “La percentuale di Prime dosi sul totale delle dosi somministrate è in progressiva riduzione da quattro settimane consecutive” si legge nel monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rilevato Nella settimana 7-13 luglio 2021. “Dalle 2.955.191 Prime dosi della settimana 7-13 giugno (74% del totale) si è passati alle 809.518 della settimana 5-11 luglio (22% del totale), con un calo del 73%”. Secondo il Rapporto “la progressiva ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021)drastico dellesomministrazioni di. “La percentuale disul totale dellesomministrate è in progressiva riduzione da quattro settimane consecutive” si legge nel monitoraggio indipendente della Fondazionerilevatoa settimana 7-13 luglio 2021. “Dalle 2.955.191della settimana 7-13 giugno (74% del totale) si è passati alle 809.518 della settimana 5-11 luglio (22% del totale), con undel 73%”. Secondo il“la progressiva ...

