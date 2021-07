Rai: Vito (FI), 'giusto lasciare presidenza Vigilanza all'opposizione' (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug (Adnkronos) - "Ieri, dopo che il governo ha indicato due membri del CdA Rai, la maggioranza parlamentare si è nominata gli altri quattro. A questo punto si pone un serio problema di rispetto del pluralismo nell'informazione pubblica (e non solo, verrebbe voglia di dire..). Un principio al quale era ispirata anche la stessa legge per la nomina del CdA Rai, un principio che dovrebbe essere ancora più stringente in un periodo come questo di “grande maggioranza”. Ora, quindi, credo sia giusto che all'opposizione di Fratelli d'Italia vada riconosciuta almeno la presidenza della Commissione parlamentare di Vigilanza, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug (Adnkronos) - "Ieri, dopo che il governo ha indicato due membri del CdA Rai, la maggioranza parlamentare si è nominata gli altri quattro. A questo punto si pone un serio problema di rispetto del pluralismo nell'informazione pubblica (e non solo, verrebbe voglia di dire..). Un principio al quale era ispirata anche la stessa legge per la nomina del CdA Rai, un principio che dovrebbe essere ancora più stringente in un periodo come questo di “grande maggioranza”. Ora, quindi, credo siache all'di Fratelli d'Italia vada riconosciuta almeno ladella Commissione parlamentare di, ...

Advertising

elio_vito : Buongiorno. Cambio argomento, o forse no, il pluralismo in Italia. Il governo ha nominato due membri del CdA #Rai e… - TV7Benevento : Rai: Vito (FI), 'giusto lasciare presidenza Vigilanza all'opposizione'... - elio_vito : Buongiorno. Cambio argomento, o forse no, il pluralismo in Italia. Il governo ha nominato due membri del CdA #Rai e… - Vito_Cipolla : RT @GioFazzolari: Per la prima volta nel CdA della #Rai non ci sarà nessuno espressione dell’opposizione. La maggioranza dei “migliori” ha… - AndreaComincini : Vito Mancuso su Rai tre con i suoi 4 maestri. Tutto bello, tutto buono, tutto simpatico, ma il minestrone qualunqui… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Vito San Vito Lo Capo, conferita cittadinanza onoraria a Gaetano Savatteri ... con Claudio Gioè, Domenico Centamore ed Ester Pantano, andata in onda in primavera su Rai Uno che ...che ha saputo interpretare con rara sensibilità e raffinata prosa il territorio di Macari e San Vito ...

Cda Rai, il Senato ha eletto i consiglieri De Biasio e Di Majo. In corso l'elezione alla Camera Il dito viene puntato contro il capo politico reggente Vito Crimi e contro i capigruppo di Senato e ... 'Ci saremmo aspettati metodi di selezione e nomi migliori per il rinnovo del Cda Rai', ha scritto ...

Rai: Vito (FI), 'giusto lasciare presidenza Vigilanza all'opposizione' Il Tempo Rai: Vito (FI), ‘giusto lasciare presidenza Vigilanza all’opposizione’ Roma, 15 lug (Adnkronos) – “Ieri, dopo che il governo ha indicato due membri del CdA Rai, la maggioranza parlamentare si è nominata gli altri quattro. A questo punto si pone un serio problema di rispe ...

Eletti i quattro membri del Cda Rai Intesa anti Meloni nel centrodestra Lascia strascichi pesanti all’interno dei partiti e delle alleanze la nomina, avvenuta ieri, dei membri del Consiglio di amministrazione Rai di nomina parlamentare. Gli eletti sono Alessandro di Majo ...

... con Claudio Gioè, Domenico Centamore ed Ester Pantano, andata in onda in primavera suUno che ...che ha saputo interpretare con rara sensibilità e raffinata prosa il territorio di Macari e San...Il dito viene puntato contro il capo politico reggenteCrimi e contro i capigruppo di Senato e ... 'Ci saremmo aspettati metodi di selezione e nomi migliori per il rinnovo del Cda', ha scritto ...Roma, 15 lug (Adnkronos) – “Ieri, dopo che il governo ha indicato due membri del CdA Rai, la maggioranza parlamentare si è nominata gli altri quattro. A questo punto si pone un serio problema di rispe ...Lascia strascichi pesanti all’interno dei partiti e delle alleanze la nomina, avvenuta ieri, dei membri del Consiglio di amministrazione Rai di nomina parlamentare. Gli eletti sono Alessandro di Majo ...