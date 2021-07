Parma, Krause: «Maresca allenatore di qualità, Buffon crede nel progetto» (Di giovedì 15 luglio 2021) Il presidente del Parma Kyle Krause ha parlato della nuova squadra che sta costruendo con Maresca in panchina e Buffon tra i pali Kyle Krause, presidente del Parma, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del nuovo progetto gialloblù con Maresca allenatore e Gigi Buffon portiere e leader della squadra. PRIMO PERIODO – «Fantastico. Un periodo incredibile, emozionante e impegnativo. La città i tifosi non avrebbero potuto essere più gentili e accoglienti con me e la mia famiglia». RETROCESSIONE – «È stato ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Il presidente delKyleha parlato della nuova squadra che sta costruendo conin panchina etra i pali Kyle, presidente del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del nuovogialloblù cone Gigiportiere e leader della squadra. PRIMO PERIODO – «Fantastico. Un periodo incredibile, emozionante e impegnativo. La città i tifosi non avrebbero potuto essere più gentili e accoglienti con me e la mia famiglia». RETROCESSIONE – «È stato ...

Advertising

psb_original : Parma, Krause: 'A Maresca ho chiesto di essere se stesso e di portarci in Serie A. Non è stato difficile riportare… - mapivi63 : RT @Gazzetta_it: Parma, carica Krause: 'Ho riportato Buffon a casa per andare in Serie A' - sportli26181512 : Parma, carica Krause: 'Ho riportato Buffon a casa per andare in Serie A': Parma, carica Krause: 'Ho riportato Buffo… - Gazzetta_it : Parma, carica Krause: 'Ho riportato Buffon a casa per andare in Serie A' - ParmaLiveTweet : Gazzetta di Parma: 'Krause scende in campo. E oggi arriva Buffon' -