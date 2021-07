Pamela Prati pronta a tornare al GF Vip: “Vi farò vedere una Pamela diversa” (Di giovedì 15 luglio 2021) Pamela Prati è stata una delle gieffine più iconiche del GF Vip. Sono passati anni, ma tutti si ricordano la sua meravigliosa uscita di scena al grido di ‘chiamatemi un taxi‘. La sua avventura nella casa più spiata d’Italia però potrebbe non essere chiusa definitivamente. Secondo gli ultimi rumor la showgirl farà il suo comeback a settembre. Oggi dalle pagine del settimanale Nuovo Pamelona ha rivelato che sarebbe prontissima a tornare nel reality di Alfonso Signorini. “So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e ... Leggi su biccy (Di giovedì 15 luglio 2021)è stata una delle gieffine più iconiche del GF Vip. Sono passati anni, ma tutti si ricordano la sua meravigliosa uscita di scena al grido di ‘chiamatemi un taxi‘. La sua avventura nella casa più spiata d’Italia però potrebbe non essere chiusa definitivamente. Secondo gli ultimi rumor la showgirl farà il suo comeback a settembre. Oggi dalle pagine del settimanale Nuovo Pamelona ha rivelato che sarebbe prontissima anel reality di Alfonso Signorini. “So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e ...

