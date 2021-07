Nintendo Switch OLED costa circa 10 dollari in più da produrre, dice Bloomberg – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 15 luglio 2021) Secondo Bloomberg, Nintendo Switch OLED costerebbe solo circa 10 dollari in più come costi di produzione per Nintendo, a fronte di un prezzo aumentato di 50.. Nintendo Switch OLED non sembra rappresentare un costo aggiuntivo enorme per Nintendo, in termini di produzione, almeno secondo un recente report di Bloomberg che parla di 10 dollari in più a unità come costi di assemblaggio. Takashi Mochizuki, reporter della testata giornalistica che spesso si occupa dal Giappone di ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 luglio 2021) Secondocosterebbe solo10in più come costi di produzione per, a fronte di un prezzo aumentato di 50..non sembra rappresentare un costo aggiuntivo enorme per, in termini di produzione, almeno secondo un recente report diche parla di 10in più a unità come costi di assemblaggio. Takashi Mochizuki, reporter della testata giornalistica che spesso si occupa dal Giappone di ...

