Netflix | Meghan Markle ci riprova con un cartone animato al femminile

(Di giovedì 15 luglio 2021)God Save The Streaming. A, ormai, resta solo quello: dopo i continui attriti con Buckingham Palace, la duchessa di Sussex si è lanciata nuovamente nella produzione televisiva per. L’Archewell Productions, la società lanciata dal principe Harry e dalla consorte, realizzerà infatti per la piattaforma di contenuti online una serie d’animazione. Titolo provvisorio: Pearl. La produzione sarà “incentrata sulle avventure di una ragazza di 12 anni ispirata da una varietà di donne influenti della storia”. Un’uscita sugli schermi al, dunque, che vedrà ...

...è una serie tv per l infanzia che sarà frutto della partnership tra Archewell e Netflix e che rientra nel grande contratto multimilionario firmato dalla coppia con il colosso dello streaming. Pearl, la serie animata di Meghan Markle per Netflix. Oltre al titolo di creatrice della serie TV, Meghan Markle avrà anche quello di produttrice esecutiva, ruolo che condividerà con David Furnish, ...