Napoli, Whirlpool avvia il licenziamento collettivo per 350 lavoratori. Gli operai vanno da Draghi: "Vogliamo risposte" (Di giovedì 15 luglio 2021) "Dopo una lunga riflessione, abbiamo deciso di avviare la procedura di licenziamento collettivo" per lo stabilimento di Napoli. Lo ha annunciato l'a.d. di Whirlpool, Luigi La Morgia, nel corso del tavolo al Mise guidato dal viceministro dello Sviluppo economico, Alessandra Todde. Sono 350 i lavoratori del sito campano che rischiano di restare senza impiego. La procedura di licenziamento collettivo "dal nostro punto di vista non deve essere una pregiudiziale" per l'individuazione di un'alternativa per il sito Whirlpool di ...

peppeprovenzano : #Whirlpool ha già tradito il patto con l’Italia, venendo meno a #Napoli al piano industriale. Ora lo tradisce di nu… - repubblica : ?? L'annuncio di Whirlpool: 'Licenziamento collettivo per i 340 operai di Napoli' - Agenzia_Ansa : Whirlpool annuncia l'avvio della procedura di licenziamenti: 'Stabilimento di Napoli è insostenibile'. Giorgetti: '… - zazoomblog : Whirlpool: sit in dei lavoratori di Napoli allaeroporto di Capodichino - #Whirlpool: #lavoratori #Napoli - g_bonincontro : RT @repubblica: Napoli, gli operai Whirlpool bloccano i voli in partenza da Capodichino -