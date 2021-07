Napoli tra degrado e inciviltà: bambini giocano a pochi metri da una discarica a cielo aperto (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Piazza Cavour continua a versare in un allarmante stato di degrado. Così, nel centro storico di Napoli, i bambini si ritrovano a giocare nei giardinetti a pochissimi metri da una vera e propria discarica a cielo aperto nella quale sono stati depositati ingombranti, materassi, residui alimentari e ogni sorta di monnezza. “Sono immagini imbarazzanti e dolenti che riflettono lo stato di abbandono di questa città da parte dell’amministrazione che di fatto alimenta ed incoraggia ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Piazza Cavour continua a versare in un allarmante stato di. Così, nel centro storico di, isi ritrovano a giocare nei giardinetti assimida una vera e proprianella quale sono stati depositati ingombranti, materassi, residui alimentari e ogni sorta di monnezza. “Sono immagini imbarazzanti e dolenti che riflettono lo stato di abbandono di questa città da parte dell’amministrazione che di fatto alimenta ed incoraggia ...

Advertising

claudioruss : Secondo @tariqpanja del @nytimes progetti in fase avanzata per una partita tra i nuovi campioni d'Europa e Sud Amer… - GoalItalia : L'arrivo della Coppa d'Africa 'spaventa' la Serie A ? Diverse squadre coinvolte con i propri giocatori, tra cui Mi… - CuoreIschitano : Italia ed Argentina giocheranno la Copa Diego Armando Maradona a Napoli, a casa sua?? nel prossimo mese di dicembre… - giuppe1202 : @Annamar56834309 Io vivo a Parigi da un decennio ma sono di Napoli Attualmente in vacanza In Francia la gente si… - LuceverdeRadio : ?? #autostrade #lavori - A1 Milano-Napoli ? Chiusura notturna e tratto chiuso tra Rioveggio e A1 Variante Aglio In… -