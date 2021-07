Napoli in ritiro a Dimaro: c’è De Laurentiis. Il gesto prima dell’allenamento (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Napoli è arrivato in ritiro a Dimaro ed è sceso subito in campo: c’è anche il presidente De Laurentiis. Il gesto per i tifosi in allenamento Il Napoli è arrivato nel ritiro di Dimaro ed è subito sceso in campo per l’allenamento odierno. Al momento di scendere in campo i calciatori azzurri hanno salutato i tifosi con un applauso. Arrivato in ritiro anche il presidente Aurelio De Laurentiis mentre Osimhen e Petagna provano l’intesa, in attesa degli Azzurri campioni d’Europa e del mercato. Andrea & Victor ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Ilè arrivato ined è sceso subito in campo: c’è anche il presidente De. Ilper i tifosi in allenamento Ilè arrivato neldied è subito sceso in campo per l’allenamento odierno. Al momento di scendere in campo i calciatori azzurri hanno salutato i tifosi con un applauso. Arrivato inanche il presidente Aurelio Dementre Osimhen e Petagna provano l’intesa, in attesa degli Azzurri campioni d’Europa e del mercato. Andrea & Victor ...

