Monitoraggio Gimbe, in 7 giorni contagi in crescita del 61%. A rischio per la variante Delta 2,2 milioni di over 60 senza vaccino (Di giovedì 15 luglio 2021) In Italia cala il numero di pazienti ricoverati con sintomi e quello dei decessi. Ma nell’ultima settimana, quella dal 7 al 13 luglio, l’incremento dei casi da Coronavirus è cresciuto del 61,4% (8.989 rispetto a 5.571). Ad attestarlo è il Monitoraggio eseguito dalla Fondazione Gimbe. Nel dettaglio, i ricoveri diminuiscono dell’11,3% (erano 1.271, sono ora 1.128) dato che corrisponde a 143 persone in meno, i decessi del 35,8% (104 rispetto ai 162 della settimana precedente) con una media di 15 al giorno rispetto ai 24 della settimana precedente. «Sul fronte dei nuovi casi – rileva Nino Cartabellotta, Presidente della ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 luglio 2021) In Italia cala il numero di pazienti ricati con sintomi e quello dei decessi. Ma nell’ultima settimana, quella dal 7 al 13 luglio, l’incremento dei casi da Coronavirus è cresciuto del 61,4% (8.989 rispetto a 5.571). Ad attestarlo è ileseguito dalla Fondazione. Nel dettaglio, i rici diminuiscono dell’11,3% (erano 1.271, sono ora 1.128) dato che corrisponde a 143 persone in meno, i decessi del 35,8% (104 rispetto ai 162 della settimana precedente) con una media di 15 al giorno rispetto ai 24 della settimana precedente. «Sul fronte dei nuovi casi – rileva Nino Cartabellotta, Presidente della ...

