Moccro Maffia | i narcos olandesi che terrorizzano il Nord Europa

(Di venerdì 16 luglio 2021) Peter Rudolf de Vries è un nome che in Italia risulterà sconosciuto ai più, ma nei Paesi Bassi è, o meglio era, sinonimo di giornalismo investigativo d’eccellenza. De Vries, classe 1956, aveva dedicato la vita ad indagare sulla malavita nederlandese. Vita che, alla fine, sembra che gli sia stata tolta proprio da quella malavita che aveva InsideOver.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Moccro Maffia

Inside Over

Peter de Vries non ce l'ha fatta. La famiglia: "Orgogliosi di lui". Cinque colpi di pistola dopo una trasmissione televisiva. Le prime indagini portano alla Mocro maffia ...Delano G. avrebbe preso 150mila euro per sparare al giornalista di cronaca nera Peter R. de Vries. Lo scrive De Telegraaf sulla base di conversazioni con i parenti di G., detenuto come sospettato nel ...