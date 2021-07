Maltempo in Germania, Coblenza inondata: 4 morti e 50 dispersi FOTO (Di giovedì 15 luglio 2021) Quattro persone sono morte e più di 50 risultano disperse a causa di forti piogge e inondazioni a Schuld , nella regione di Coblenza, Ovest della Germania. Il Maltempo ha provocato l’esondazione di... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 15 luglio 2021) Quattro persone sono morte e più di 50 risultano disperse a causa di forti piogge e inondazioni a Schuld , nella regione di, Ovest della. Ilha provocato l’esondazione di...

Advertising

RaiNews : Segnalati centinaia di allagamenti in abitazioni - Robbetta : RT @Adnkronos: Eccezionale ondata di maltempo in #Germania, piogge e inondazioni: 4 morti, 50 dispersi. - drubald : RT @Agenzia_Ansa: Maltempo in Germania, 4 morti e 50 dispersi a ovest del Paese #ANSA - Agenzia_Ansa : Maltempo in Germania, 4 morti e 50 dispersi a ovest del Paese #ANSA - fisco24_info : Maltempo: Germania, 4 morti e 50 dispersi a ovest del Paese: La verde Goering-Eckardt: 'La catastrofe climatica è g… -